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Жителей Красноярского края предупредили о ливне с грозой

В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются ливни, грозы и сильный ветер.

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Источник: Комсомольская правда

Завтра, 8 июня, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистые усиления ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в Среднесибирском УГМС.

Жителям края рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее красноярцам пообещали холодный и дождливый июнь. О том, каким будет первый месяц лета, рассказали «КП»-Красноярск специалисты Среднесибирского УГМС.