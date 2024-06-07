Жителей Красноярского края предупредили о ливне с грозой

Завтра, 8 июня, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистые усиления ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в Среднесибирском УГМС.
Жителям края рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее красноярцам пообещали холодный и дождливый июнь. О том, каким будет первый месяц лета, рассказали «КП»-Красноярск специалисты Среднесибирского УГМС.