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Ремонт дороги на Адмирала Юмашева во Владивостоке: как изменится движение

Строительство пешеходного тротуара займет пять дней.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке завтра, 8 июня, с 7.00 муниципальная дорожная служба «СГТ» начинает обустройство пешеходного тротуара на улице Адмирала Юмашева. Работы затронут участок от поворота на авторынок до остановки «Зеленый угол», сообщает ИА PrimaMedia.

В связи с этим правая полоса движения будет закрыта в течение пяти дней. Завершение работ запланировано на 12 июня при условии благоприятной погоды. Местные власти просят горожан заранее планировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, во Владивостоке началась масштабная кампания по восстановлению сетей отопления и горячего водоснабжения. В связи с перекладкой временно ограничат движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по Хабаровской. Кроме того, 31 мая в дальневосточной столице сквозной проезд по улицам Авроровская и Иманская ограничили в связи с капитальным ремонтом дороги и ливнёвок. Перекрытие будет происходить участками, что сделает невозможным проезд напрямую с Пограничной на Комсомольскую с 31 мая по 1 июля.