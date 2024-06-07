Ремонт дороги на Адмирала Юмашева во Владивостоке: как изменится движение

Напомним, во Владивостоке началась масштабная кампания по восстановлению сетей отопления и горячего водоснабжения. В связи с перекладкой временно ограничат движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по Хабаровской. Кроме того, 31 мая в дальневосточной столице сквозной проезд по улицам Авроровская и Иманская ограничили в связи с капитальным ремонтом дороги и ливнёвок. Перекрытие будет происходить участками, что сделает невозможным проезд напрямую с Пограничной на Комсомольскую с 31 мая по 1 июля.

