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В Новосибирске летучая мышь залетела в квартиру к депутату

Она напугала дочь парламентария.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске летучая мышь залетела в квартиру депутата Законодательного собрания региона Романа Яковлева. Она перепугала его дочь.

«В районе 4 часов утра меня разбудил крик дочери — в окно ее комнаты, приоткрытом на проветривание, залетела летучая мышь. Покружив по комнате, мышка упала на пол, признаков жизни не проявляя», — рассказал парламентарий.

Роман аккуратно переложил мышь в коробку. После он изучил информацию в интернете о поведении рукокрылых и вынес ее на улицу. Летучую мышь оставили возле озера в Ленинском районе. Она благополучно улетела, передает НГС.

На видео депутата летучая мышь ходит по ламинату в квартире.

Напомним, что в Новосибирске рукокрылые активизировались в начале июня.

флора и фауна