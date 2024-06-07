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Курбан Айт-2024 в Алматы: 15 официальных мест для жертвоприношения

В Алматы определили 15 мест, где жители смогут совершить обряд жертвоприношения на Курбан Айт, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Священный праздник, который будет отмечаться в июне, позволит верующим провести обряд в следующих локациях:

Алатауский район:

  • Мечеть «Мырзахмет» (микрорайон Карасу, шоссе Северное кольцо, 15)
  • Мечеть «Алгабас» (микрорайон Алгабас, улица Акбопе, 6)
  • Мечеть «Аскер ата» (микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, 44)
  • Мечеть «Аль-Азим» (микрорайон Трудовик, улица Азат, 20)
  • Участок между улицами Монке би — Онгарсыновой — Момышулы

Бостандыкский район:

  • Мечеть «Бакыткелди» (микрорайон Хан-Тенгри, улица Дулати, 27/11)

Медеуский район:

  • Мечеть «Умар ибн аль-Хаттаб» (улица Жукова, 136а)
  • Мечеть «Аманкул ата» (улица Бигелдинова, 5)
  • Мечеть «Фатима» (улица Малая, 14)
  • Мечеть «Райымбек батыр» (микрорайон Думан, улица Хан-Тенгри, 1)
  • Мечеть «Арафат» (улица Ибрагимова, 5а)

Наурызбайский район:

  • Мечеть «Калкаман-2» (микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84)
  • Рынок «Тау самалы» (улица Кунаева, 35B)

Турксибский район:

  • Мечеть «Кайрат» (микрорайон Кайрат, улица Коримдик, 1)

Жетысуский район:

  • Мечеть «Аль-Мадина» (улица Федорова, 12)

Эти места были выбраны акиматом Алматы, чтобы обеспечить удобство и безопасность проведения обрядов жертвоприношения. Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с ближайшими локациями и планировать свои визиты соответственно.

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