Курбан Айт-2024 в Алматы: 15 официальных мест для жертвоприношения

Священный праздник, который будет отмечаться в июне, позволит верующим провести обряд в следующих локациях:
Алатауский район:
- Мечеть «Мырзахмет» (микрорайон Карасу, шоссе Северное кольцо, 15)
- Мечеть «Алгабас» (микрорайон Алгабас, улица Акбопе, 6)
- Мечеть «Аскер ата» (микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, 44)
- Мечеть «Аль-Азим» (микрорайон Трудовик, улица Азат, 20)
- Участок между улицами Монке би — Онгарсыновой — Момышулы
Бостандыкский район:
- Мечеть «Бакыткелди» (микрорайон Хан-Тенгри, улица Дулати, 27/11)
Медеуский район:
- Мечеть «Умар ибн аль-Хаттаб» (улица Жукова, 136а)
- Мечеть «Аманкул ата» (улица Бигелдинова, 5)
- Мечеть «Фатима» (улица Малая, 14)
- Мечеть «Райымбек батыр» (микрорайон Думан, улица Хан-Тенгри, 1)
- Мечеть «Арафат» (улица Ибрагимова, 5а)
Наурызбайский район:
- Мечеть «Калкаман-2» (микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84)
- Рынок «Тау самалы» (улица Кунаева, 35B)
Турксибский район:
- Мечеть «Кайрат» (микрорайон Кайрат, улица Коримдик, 1)
Жетысуский район:
- Мечеть «Аль-Мадина» (улица Федорова, 12)
Эти места были выбраны акиматом Алматы, чтобы обеспечить удобство и безопасность проведения обрядов жертвоприношения. Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с ближайшими локациями и планировать свои визиты соответственно.