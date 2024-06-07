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В Красноярске официально стартовал купальный сезон

Роспотребнадзор разрешил жителям Красноярска купаться у пляжа на острове Татышев.

Источник: Татышев-парк

Роспотребнадзор разрешил жителям Красноярска купаться у пляжа на острове Татышев. Лабораторные исследования показали, что взятые там пробы воды соответствуют санитарным нормам и правилам. Об этом сообщила администрация острова.

Специалисты ведомства 7 июня выдали санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем санитарным нормам и правилам водоёма на острове Татышев западнее Октябрьского моста. Пляж будет работать с 9:00 до 21:00, в это время у водоёма будут дежурить спасатели.

Отметим, что на весь Красноярский край, за исключением Железногорска и Зеленогорска, это пока единственное место, где официально разрешили купаться.

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