В Красноярске официально стартовал купальный сезон

Специалисты ведомства 7 июня выдали санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем санитарным нормам и правилам водоёма на острове Татышев западнее Октябрьского моста. Пляж будет работать с 9:00 до 21:00, в это время у водоёма будут дежурить спасатели.