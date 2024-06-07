Опрос Новостей Mail.ru: 69% опрошенных молодых россиян озабочены вопросами экологии

Как позаботиться об окружающей среде, можно узнать в проекте «Зеленый след»: в его рамках более 130 авторов ВКонтакте, Одноклассников и Дзена делятся своими лайфхаками по защите окружающей среды и выкладывают эксклюзивные обзоры экоцентров Москвы в VK Клипах. Кроме того, в сообществе Простора — креативной платформы от VK — пользователи могут пройти эко-викторину. Для участия достаточно запустить чат-бот в комментариях под постом. Трое знатоков, набравших большее количество баллов, получат сертификат на покупку велосипеда.