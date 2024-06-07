Опрос Новостей Mail.ru: 69% опрошенных молодых россиян озабочены вопросами экологии

Более половины (69%) опрошенных в возрасте от 18 до 35 считают, что регулярно заботятся об окружающей среде.
Снижение выбросов выхлопных газов
Почти половина респондентов предпочитает передвигаться пешком или на общественном транспорте (46% и 45% соответственно). Выбор в пользу личного авто, мотоцикла или такси делает меньшее количество молодых людей (38%). Любителей велосипедов и самокатов среди респондентов всего 10%.
Раздельный сбор мусора
Половина опрошенных молодых россиян так или иначе стараются внести свой вклад в раздельный сбор мусора: 41% респондентов сортируют отходы частично, а 11% полностью разделяют пластик, стекло, батарейки и другие отходы. Совсем не сортируют мусор 47% опрошенных.
Экономия ресурсов
Среди опрошенных 46% используют энергосберегающие лампочки и «умные» счётчики. Почти треть опрошенных (30%) подходят к вопросу основательно, регулярно экономя свет, газ и воду.
Осознанное потребление
Мнения в равной степени разделились между тремя мерами вторичного потребления. 26% опрошенных молодых людей отдают вещи семье или знакомым, столько же — отвозят на дачу или отдают на благотворительность. При этом каждый третий респондент всё же просто выбрасывает ненужные вещи.
Забота об экологии доступна каждому
Как позаботиться об окружающей среде, можно узнать в проекте «Зеленый след»: в его рамках более 130 авторов ВКонтакте, Одноклассников и Дзена делятся своими лайфхаками по защите окружающей среды и выкладывают эксклюзивные обзоры экоцентров Москвы в VK Клипах. Кроме того, в сообществе Простора — креативной платформы от VK — пользователи могут пройти эко-викторину. Для участия достаточно запустить чат-бот в комментариях под постом. Трое знатоков, набравших большее количество баллов, получат сертификат на покупку велосипеда.