В Екатеринбурге построят еще один выезд из Академического района

Разноуровневая развязка предусматривает четыре съезда, по ул. Амундсена вблизи развязки будут расположены две автобусные остановки. Согласно проекту, для строительства развязки потребуется использовать участки, которые сейчас отведены под садоводство. Проект реализуется в рамках генерального плана города, рассчитанного до 2045 года.