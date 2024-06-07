«Начала танцевать по городу»: актриса запустит всероссийскую дэнс-терапию, начиная с Владивостока

Актриса театра и кино Ирина Горбачева прилетела во Владивосток накануне, 6 июня, чтобы дать старт новому проекту «Я танцую по стране». Мероприятие в жанре «иммерсивной танцевальной терапии» впервые пройдет во Владивостоке 8 июня при личном участии актрисы.
Проект ведется совместно с организаторами иммерсивных прогулок во Владивостоке «Голос внутри». Актриса призналась, что краевую столицу выбрали первым городом в туре, чтобы отойти от привычного маршрута проведения всероссийских мероприятий и «гнать волну» издалека. В этом году «Я танцую по стране» пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге.
На пресс-встрече Ирина рассказала, что главная цель проекта — дать возможность участникам стать более свободными в эмоциональном самовыражении, раскрепоститься и ближе познакомиться с собой через танец. И для этого совсем необязательно быть хорошим танцором.
Идея проекта возникла у актрисы вовремя неудачной поездки в Париж.
8 июня Ирина Горбачева примет участие в сессии во Владивостоке Фото: tg-канал «Я танцую по стране».
«Я была очень расстроена, но понимала, что нужно себя как-то вытащить. Мне всегда помогала музыка. Я решила включить в наушниках и “танцевать по городу”. <…> В конце этого путешествия я настолько зарядилась и подумала, что будет круто сделать нечто подобное с друзьями».
На первую сессию танцевальной терапии с Ириной Горбачевой билетов не осталось, но жители приморской столицы еще могут присоединиться 15 и 22 июня.
Лето во Владивостоке в этом году вообще обещает быть очень насыщенным. Масштабный фестиваль, посвященный Дню молодежи, начнется в последнюю субботу июня и продлится целую неделю.