«Начала танцевать по городу»: актриса запустит всероссийскую дэнс-терапию, начиная с Владивостока

«Я была очень расстроена, но понимала, что нужно себя как-то вытащить. Мне всегда помогала музыка. Я решила включить в наушниках и “танцевать по городу”. <…> В конце этого путешествия я настолько зарядилась и подумала, что будет круто сделать нечто подобное с друзьями».