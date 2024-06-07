В Иркутске прооперировали двухлетнюю девочку с редкой патологией желудка и пищевода

Операцию провели врачи Иркутской областной детской клинической больницы. Для двухлетней пациентки это было уже четвёртое и, по прогнозам врачей, последнее хирургическое вмешательство. Ранее врачи уже проводили операции ребёнку и удалили часть кистозных образований, однако из-за оставшихся девочка не могла нормально питаться и испытывала сильную боль. Заболевание у неё было врождённым.
С помощью лапароскопии мы рассекли спайки, которые мешали подойти к месту операции, и выделили абдоминальную часть удвоения. Киста располагалась в достаточно неудобном месте — позади желудка. Одним концом она уходила к диафрагме, а вторым соединялась с выходным отделом желудка, — рассказал главврач Областной детской клинической больницы, хирург Юрий Козлов. — Проблема заключалась в том, что рядом находятся жизненно важные органы: селезенка, артерии, поджелудочная железа. Современные камеры, микроинструменты, экраны с разрешением 4К позволили аккуратно отойти от всех этих анатомических структур. Кистозное образование было успешно удалено. Всё прошло благополучно.
Сейчас ребёнок находится в реанимации. По словам врачей, после восстановления она заживёт полноценной и здоровой жизнью.