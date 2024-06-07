В Иркутске прооперировали двухлетнюю девочку с редкой патологией желудка и пищевода

С помощью лапароскопии мы рассекли спайки, которые мешали подойти к месту операции, и выделили абдоминальную часть удвоения. Киста располагалась в достаточно неудобном месте — позади желудка. Одним концом она уходила к диафрагме, а вторым соединялась с выходным отделом желудка, — рассказал главврач Областной детской клинической больницы, хирург Юрий Козлов. — Проблема заключалась в том, что рядом находятся жизненно важные органы: селезенка, артерии, поджелудочная железа. Современные камеры, микроинструменты, экраны с разрешением 4К позволили аккуратно отойти от всех этих анатомических структур. Кистозное образование было успешно удалено. Всё прошло благополучно.