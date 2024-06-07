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В Иркутске прооперировали двухлетнюю девочку с редкой патологией желудка и пищевода

Иркутские врачи провели операцию девочке с редкой патологией. У двухлетней пациентки диагностировали торакоабдоминальное удвоение желудка и пищевода с кистозными образованиями в грудной клетке и брюшной полости. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство региона.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Операцию провели врачи Иркутской областной детской клинической больницы. Для двухлетней пациентки это было уже четвёртое и, по прогнозам врачей, последнее хирургическое вмешательство. Ранее врачи уже проводили операции ребёнку и удалили часть кистозных образований, однако из-за оставшихся девочка не могла нормально питаться и испытывала сильную боль. Заболевание у неё было врождённым.

С помощью лапароскопии мы рассекли спайки, которые мешали подойти к месту операции, и выделили абдоминальную часть удвоения. Киста располагалась в достаточно неудобном месте — позади желудка. Одним концом она уходила к диафрагме, а вторым соединялась с выходным отделом желудка, — рассказал главврач Областной детской клинической больницы, хирург Юрий Козлов. — Проблема заключалась в том, что рядом находятся жизненно важные органы: селезенка, артерии, поджелудочная железа. Современные камеры, микроинструменты, экраны с разрешением 4К позволили аккуратно отойти от всех этих анатомических структур. Кистозное образование было успешно удалено. Всё прошло благополучно.

Сейчас ребёнок находится в реанимации. По словам врачей, после восстановления она заживёт полноценной и здоровой жизнью.

здоровье