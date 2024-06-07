В Приангарье открыли новый туристический маршрут «Исток Ангары»

Маршрут включает в себя две части протяженностью 1,3 км и 8 км, расположенные на левом берегу реки Ангары. Этот маршрут является частью туристского кластера «Кругобайкальская железная дорога», развитие которого было утверждено губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в 2022 году.