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В Приангарье открыли новый туристический маршрут «Исток Ангары»

На территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области открыт новый туристический маршрут под названием «Исток Ангары».

Источник: МК.RU Иркутск

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Маршрут включает в себя две части протяженностью 1,3 км и 8 км, расположенные на левом берегу реки Ангары. Этот маршрут является частью туристского кластера «Кругобайкальская железная дорога», развитие которого было утверждено губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в 2022 году.

Новый маршрут соответствует целям и задачам федеральной кампании «Выходите в выходные в соседние города» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», целью которой является популяризация коротких туров выходного дня.

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