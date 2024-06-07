Опубликована программа «ЯРких БЕРЕГОВ» на 8 июня

Напомним, 396-летие Красноярска в этом году празднуют с 7 по 9 июня. Сегодня проходят официальные мероприятия, а развлекательная программа состоится на выходных на городских набережных в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
Так, мэрия опубликовала программу праздника на 8 июня. Площадки развернутся на трех набережных: Центральной, Ярыгинской и за сквером Энтузиастов в Кировском районе.
Для красноярцев подготовили насыщенную программу. Будут мастер-классы, развлекательные площадки, выступления коллективов, Пушкинский бал. Подробная программа в карточках от городской администрации.
Добавим, что 9 июня к набережным добавится ещё одна площадка — в озеро-парке Октябрьский. Программа на воскресенье будет опубликована позже.