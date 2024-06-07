Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована программа «ЯРких БЕРЕГОВ» на 8 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Все выходные на набережных красноярцы будут отмечать День города.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Напомним, 396-летие Красноярска в этом году празднуют с 7 по 9 июня. Сегодня проходят официальные мероприятия, а развлекательная программа состоится на выходных на городских набережных в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА».

Так, мэрия опубликовала программу праздника на 8 июня. Площадки развернутся на трех набережных: Центральной, Ярыгинской и за сквером Энтузиастов в Кировском районе.

Для красноярцев подготовили насыщенную программу. Будут мастер-классы, развлекательные площадки, выступления коллективов, Пушкинский бал. Подробная программа в карточках от городской администрации.

Добавим, что 9 июня к набережным добавится ещё одна площадка — в озеро-парке Октябрьский. Программа на воскресенье будет опубликована позже.