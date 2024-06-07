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Семья в Хабаровском крае пострадала от мошенников при розыске той терьера

Мошенники выманили деньги у владельца потерявшегося пса в Хабаровском крае.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае в дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратился 22-летний владелец собаки породы тойтерьер, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Владелец сообщил, что после ДТП, в которое попали он и его жена, собака убежала, а он и его супруга быстро распространили в социальных сетях объявление о розыске питомца и обещали вознаграждение за его нахождение.

Вскоре им пришло сообщение в мессенджер от женщины, представившейся Олесей, которая заявила, что собаку продают, и предоставила ссылку. Переход по ссылке привел к сообществу, администратор которого предоставил ложные адреса и время возвращения собаки, требуя за эти данные деньги.

Опасаясь за жизнь питомца, мужчина перевел злоумышленнику 28 тысяч рублей, поскольку тот угрожал усыпить собаку. Владелец понял, что столкнулся с мошенником, когда ни в одном из указанных адресов собака не оказалась, и сообщил о происшествии в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Полиция проводит комплекс оперативно-следственных действий для установления личности преступников.