Семья в Хабаровском крае пострадала от мошенников при розыске той терьера

В Хабаровском крае в дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратился 22-летний владелец собаки породы тойтерьер, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Владелец сообщил, что после ДТП, в которое попали он и его жена, собака убежала, а он и его супруга быстро распространили в социальных сетях объявление о розыске питомца и обещали вознаграждение за его нахождение.
Опасаясь за жизнь питомца, мужчина перевел злоумышленнику 28 тысяч рублей, поскольку тот угрожал усыпить собаку. Владелец понял, что столкнулся с мошенником, когда ни в одном из указанных адресов собака не оказалась, и сообщил о происшествии в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Полиция проводит комплекс оперативно-следственных действий для установления личности преступников.