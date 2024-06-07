Теплый, но дождливый день ожидается в Хабаровском крае 8 июня

В Хабаровске синоптики прогнозируют кратковременный дождь, с температурой воздуха ночью от +13 до +15 градусов, в то время как днем столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от шести до 11 метров в секунду.