Теплый, но дождливый день ожидается в Хабаровском крае 8 июня

8 июня дожди обещают во всех районах Хабаровского края, в центральной части региона местами пройдет ливень. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске синоптики прогнозируют кратковременный дождь, с температурой воздуха ночью от +13 до +15 градусов, в то время как днем столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В южных районах также ожидается кратковременный дождь. Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов, а днем будет от +20 до +25 градусов. Ветер южный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В центральных районах края прогнозируется кратковременный дождь, местами возможен ливень. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +4 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +14 до +20 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6−12 метров в секунду.
В северных районах края ожидается кратковременный дождь. Температура ночью будет от нуля до +8 градусов, днем от +4 до +16 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью от пяти до 11 метров в секунду.