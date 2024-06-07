Опубликована программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде

Одной из главных площадок празднования Дня России станет площадь Минина и Пожарского. Здесь пройдет этнофестиваль «Действие» (6+), в рамках которого все желающие смогут ознакомиться с творчеством, промыслами, кухней и фольклором народов нашей страны. Кроме того, на главной площади города пройдет этноярмарка с народными умельцами и гастрономическими шоу от лучших рестораторов города. А вечером от стадиона «Динамо» до главной сцены проследует Парад национальностей.