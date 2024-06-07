Опубликована программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде

12 июня в Нижнем Новгороде запланирована праздничная программа в честь Дня России. О самых интересных событиях дня рассказываем в этой подборке.
Одной из главных площадок празднования Дня России станет площадь Минина и Пожарского. Здесь пройдет этнофестиваль «Действие» (6+), в рамках которого все желающие смогут ознакомиться с творчеством, промыслами, кухней и фольклором народов нашей страны. Кроме того, на главной площади города пройдет этноярмарка с народными умельцами и гастрономическими шоу от лучших рестораторов города. А вечером от стадиона «Динамо» до главной сцены проследует Парад национальностей.
На главной сцене пройдет концерт (0+) с участием лучших коллективов региона, участников шоу «Голос» и «Синя птица», народного ансамбля «Любава» и исполнителей песен Бориса Мокроусова, группы «Чкалов» и «Еще не вечер», Дмитрия Певцова и группы DABRO.
В сквере у памятника Минину абитуриенты смогут пообщаться с представителями 25 вузов Нижегородской области (16+). Университеты и колледжи представят свои образовательные программы и исследовательские проекты. А в медиацентре юных киберволонтеров в сфере нацполитики научат создавать контент и вести соцсети.
На улице Большой Покровской откроются интерактивные площадки творческих коллективов — они поделятся своими идеями в сфере искусства, спорта и благотворительных инициатив. (0+).
Департамент культуры Нижнего Новгорода также организует праздничные мероприятия в парках города. Так, в «Швейцарии» пройдет концерт (0+) с участием оркестра Росгвардии, ведущих народных вокально-танцевальных ансамблей, национальных коллективов Поволжья и специальным гостем — Ольгой Кормухиной. Еще гостей парка ждут занятия по чир-спорту, мастер-классы в детском центре, игровая и анимационная программа, ткацкий флешмоб, лекции на открытом воздухе, квесты и песни под баян.
Праздничная программа запланирована в «Дубках», Автозаводском парке, «Светлоярском», Парке Победы и архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор».
Организаторами масштабных мероприятий выступает Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства и АНО «Национальный культурный центр “Действие”.