Где посмотреть салют на День России в Москве в 2024 году

Музыкально-спортивное мероприятие «Молодежь. Спорт. Возможности». Оно состоится на малой арене «ЦСКА Арена». Все участники смогут поучаствовать во флешмобе под песню «Моя Москва». Начало в 12:00.

Ежегодный музыкальный фестиваль «Россия». Его проведут в музее-заповеднике «Коломенское». Здесь выступят разные коллективы Москвы. Они выйдут на сцены разных площадок парка. Гостей, помимо концертов, ждут мастер-классы, хороводы от известных артистов и аниматоров Москвы, аквагрим и многое другое. Время работы — с 14:00 до 21:00.

Экскурсия «Россия, сколько в этом слове…». Пройдет 12 июня в ВДНХ, начало в 19:00. Участники узнают, какую роль сыграла письменность в создании страны. Тут же пройдет показ современного цифрового фильма «Кинопутешествие по России». Кроме того, в этот день можно посетить выставку «Сказки московской майолики» в Музее ВДНХ (режим работы 12 июня с 11:00 до 22:00). Она проходит с 15 мая 2024 года по 12 января 2025 года.

Шоу на роликах «Чудеса тридевятые» (проходит с 24 мая по 14 июля на Площади Революции, вт-пт начало в 18:00, в сб-вс — в 15:00, 17:00, 19:00, 16:00, 18:00). Гости узнают историю путешествия по странам BRICS. Герои осматривают достопримечательности, знакомятся с культурными особенностями. В каждой новой стране им встречаются единомышленники, влюбленные в танец. Потом все вместе они возвращаются в Россию, в Москву.