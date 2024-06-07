Где посмотреть салют на День России в Москве в 2024 году

12 июня страна будет праздновать День России. Почему именно в эту дату? Дело в том, что 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. В этом году в связи с праздником работающие по стандартному графику получат 12 июня (выпадает на среду) дополнительный выходной. Сейчас День России сложно представить без салютов. Их запускают в честь праздника еще с 2001 года. Салют на День России в Москве в 2024 году — долгожданное для жителей и гостей города событие.
Будет ли в 2024 году салют на День России
К радости ожидающих, в этом году в небо над столицей фейерверки тоже запустят. Традиционное место для салюта на 12 июня — Красная площадь. Перед ним обычно проходит концерт с шоу-звездами. Чаще всего полюбоваться зрелищем можно и на нескольких дополнительных площадках. Например, в прошлом году фейерверки запустили на Поклонной горе, у ВДНХ и стадиона «Лужники». Салюты взметнулись вверх в 22:00.
Во сколько пройдет салют в Москве 12 июня и на каких площадках
Один из салютов на День России 2024 года запустят на Красной площади. В такое время там многолюдно, но царит праздничная атмосфера, все с радостью любуются феерией красок. Также салют на 12 июня традиционно проводят здесь:
- Бабушкинский парк;
- Гончаровский парк;
- Измайловский парк;
- Парк Красная Пресня;
- Кузьминки;
- Лианозовский парк;
- Парк Музеон;
- Парк 50-летия Октября;
- Парк 850-летия Москвы;
- Парк Садовники;
- Перовский парк;
- Северное Тушино;
- Сиреневый сад;
- Сокольники;
- Таганский парк;
- Усадьба Воронцово;
- Сад Эрмитаж;
- Сад имени Баумана.
Фейерверки начнутся в 22:00.
Многие смотрят салют на День России со смотровых площадок и на набережных рядом с точками запуска. Стоит учитывать, что там тоже может быть многолюдно. Плюс такого варианта — полюбоваться салютом там можно будет бесплатно. Также желающие могут посмотреть фейерверки с необычных площадок, например, на крыше делового центра «Москва-Сити» или с теплохода. Но за эти варианты придется заплатить.
Где и когда можно посмотреть трансляцию салюта
Салют на 12 июня в Москве обычно транслируют на нескольких ресурсах, в том числе в соцсетях. Ожидается, что посмотреть фейерверки можно будет и в этом году.
Ссылки на трансляцию появятся ближе к праздничной дате.
Какие еще мероприятия пройдут на День России
Помимо салюта, 12 июня в Москве будет еще много чего интересного.
Музыкально-спортивное мероприятие «Молодежь. Спорт. Возможности». Оно состоится на малой арене «ЦСКА Арена». Все участники смогут поучаствовать во флешмобе под песню «Моя Москва». Начало в 12:00.
Ежегодный музыкальный фестиваль «Россия». Его проведут в музее-заповеднике «Коломенское». Здесь выступят разные коллективы Москвы. Они выйдут на сцены разных площадок парка. Гостей, помимо концертов, ждут мастер-классы, хороводы от известных артистов и аниматоров Москвы, аквагрим и многое другое. Время работы — с 14:00 до 21:00.
Экскурсия «Россия, сколько в этом слове…». Пройдет 12 июня в ВДНХ, начало в 19:00. Участники узнают, какую роль сыграла письменность в создании страны. Тут же пройдет показ современного цифрового фильма «Кинопутешествие по России». Кроме того, в этот день можно посетить выставку «Сказки московской майолики» в Музее ВДНХ (режим работы 12 июня с 11:00 до 22:00). Она проходит с 15 мая 2024 года по 12 января 2025 года.
Шоу на роликах «Чудеса тридевятые» (проходит с 24 мая по 14 июля на Площади Революции, вт-пт начало в 18:00, в сб-вс — в 15:00, 17:00, 19:00, 16:00, 18:00). Гости узнают историю путешествия по странам BRICS. Герои осматривают достопримечательности, знакомятся с культурными особенностями. В каждой новой стране им встречаются единомышленники, влюбленные в танец. Потом все вместе они возвращаются в Россию, в Москву.
Фестиваль «Времена и эпохи». В центре столицы развернется исторический музей под открытым небом, а в различных районах города пройдут реконструкции 20 сражений. Также посетители узнают об античных корнях нашей культуры.
В программе — квесты и тематические игры в парках, мастер-классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли (это когда аудитория становится участником), концерты, спортивные игры разных эпох и многое другое. Событие пройдет
12—16 июня.
Обычно в день России также проводят концерты на Красной площади, а также классической музыки в столичном парке «Зарядье», музыкальные фестивали в «Сокольниках», мероприятия в Парке Горького и других. Точная информация об этих событиях появится ближе к 12 июня.
Напомним, в этот день по всей стране проходят выставки национального искусства, ярмарки, спортивные соревнования, шествия и другое.
Автор: Айгуль Сабитова