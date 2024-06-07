Молодежный форум «iВолга» впервые представит площадку на самарской набережной

В этом году Всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга» ждут изменения. Он впервые пройдет не только на Мастрюковской поляне, но и в городской среде. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Форум состоится с 23 по 31 июля и соберет 2000 участников из разных регионов России и из-за рубежа. В этом году на Самарской набережной будет создана специальная площадка с шатровой конструкцией, доступной для посещения жителями и гостями города.
Организаторы обещают насыщенную культурную программу, включающую творческие и музыкальные фестивали, интеллектуальные игры, мастер-классы и встречи. Поскольку 2024 год объявлен Годом семьи, центральной темой форума станет «На iВолгу всей семьей». На форуме будет установлен шатер с различными семейными активностями, выставками и встречами с экспертами по детско-родительским отношениям.