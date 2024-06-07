Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре и граде

В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погоды сегодня и завтра.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 61% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии 7 и 8 июня местами ожидаются сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и локально град.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, температура воздуха в республике завтра ночью составит +12,+17°, днем +20,+25°.