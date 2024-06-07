МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре и граде

В Башкирии 7 и 8 июня местами ожидаются сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и локально град.
По данным синоптиков Башгидрометцентра, температура воздуха в республике завтра ночью составит +12,+17°, днем +20,+25°.
В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погоды сегодня и завтра.
В Башкирии 7 и 8 июня местами ожидаются сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и локально град.
По данным синоптиков Башгидрометцентра, температура воздуха в республике завтра ночью составит +12,+17°, днем +20,+25°.