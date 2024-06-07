Переноса выходного дня на Курбан айт не будет в Казахстане

«Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, ДУМК официально нам сообщил, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, поэтому планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявил, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это итак выходной день», — ответили редакции КазТАГ в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.