В нескольких театрах Москвы произошли кадровые перестановки

«Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы. Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода», — отметил Алексей Фурсин.