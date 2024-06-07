В нескольких театрах Москвы произошли кадровые перестановки

В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором «Современника» станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента культуры Алексея Фурсина, в ближайшее время пройдут встречи с труппами театров, на которых коллективам представят новых руководителей.
«Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы. Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода», — отметил Алексей Фурсин.
Он добавил, что благодарен предыдущим руководителям театров за проделанную в непростые времена работу.
О назначениях из первых уст
Владимир Машков — народный артист России, актер театра и кино, театральный режиссер, кинопродюсер, общественный деятель. Окончил Школу-студию МХАТ. Играл и ставил спектакли в Московском театре Олега Табакова. С 2018 года художественный руководитель «Табакерки». В кино сыграл более 60 ролей. Также занимается общественной деятельностью.
Работа в «Современнике» для меня — большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось.
По словам Евгения Герасимова, с президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, который ушел из жизни в этом году, его связывала многолетняя дружба. В 2024-м театру исполняется 100 лет, и это накладывает дополнительную ответственность.
Но я убежден, что вместе с коллективом мы преодолеем любые трудности и в новом театральном сезоне будем радовать поклонников новыми постановками.
Евгений Герасимов — народный артист России, актер театра и кино. Окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Играл в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, занят в спектаклях театра «Ленком Марка Захарова». В кино сыграл 57 ролей. В 2022 году стал художественным руководителем Театра Луны (в 2023-м переименован в Театр на Малой Ордынке).
Новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Он поставил более 50 спектаклей в разных театрах России и за рубежом, стал режиссером более 10 кинофильмов и сериалов. С 2019 года Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Получил премию города Москвы в области литературы и искусства за спектакль «Театральный роман» (2007), поставленный в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. Неоднократно номинирован на премию «Золотая маска».
Передача площадки
Популярный в столице театр «Шалом», располагавший лишь одной сценой небольшой вместимости на Варшавском шоссе, теперь получит площадку в центре города. Благодаря этому на спектакли попадет большее число зрителей.
Объединение театров
Переход в ведение города из областного управления Московского открытого театра кукол и его объединение с Московским кукольным театром упорядочит театральную карту столицы и поможет исключить путаницу в учреждениях с почти одинаковыми названиями.
«Совместные усилия двух творческих коллективов наполнят репертуар в новом театральном сезоне яркими спектаклями для детей и взрослых», — подчеркнул Алексей Фурсин.