«Я не Полина, и не Телегина»: Певица Пелагея по-учительски отчитала организаторов ПМЭФ

— Что касается конкурентоспособности фолк-музыки на протяжении всех лет моей деятельности у нас была очень разная публика, за последний десяток лет она помолодела вдвое. Мы начинали с пятьдесят плюс, но я всегда стремилась выступать для аудитории от 6 до 35 лет. Это молодые люди, у которых есть уже дети, которые задумываются о том, какими они своих детей выпускают в мир. Народная музыка как раз дает надежду и фундамент. Я организовала свою группу в 14 лет. Вместе с молодыми пацанами и моей молодой мамой. Мне тогда знакомые музыканты говорили, что я гроблю такой вокальный дар ради какой-то старомодной музыки. Поэтому мы сознательно не примыкали к академической музыке, старались внести свежий ветер креатива. И мне кажется, что люди, которые приходят ко мне на концерты, чувствуют это. Кто-то, конечно, приходит посмотреть на Пелагею из «Голоса», которая постоянно «выгоняет не тех», хотят посмотреть, на что я способна.