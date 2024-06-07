Омичей кусают клещи, заражённые опасными инфекциями

В Роспотребнадзоре озвучили данные на 6 июня по омичам, пострадавшим от укуса клещей. Уже 2313 жителей обратились в больницы, из них — 775 детей.
Текущий показатель превышает уровень прошлого года, когда к 5 июня клещи покусали 2107 человек, в том числе 652 ребёнка. Также сообщается, что клещи являются переносчиками других опасных заболеваний.
В лабораториях исследовали 91,9% клещей, снятых с людей. Из них клещей, зараженных боррелиями — 4,6%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 0,4%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,8% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,7%.
Ранее мы писали, куда обращаться омичам в случае нападения клеща. Список организаций по округам доступен по ссылке.