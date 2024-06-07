Жителям Кульсары рекомендуют не пить воду из открытых источников

— Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, качество воды в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников в качестве для питья.