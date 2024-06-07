Крытый футбольный стадион построят в Иркутске

В Иркутске появится крытый футбольный стадион. Строительство развернется на участке неподалеку от Академического моста, площадь объекта составит 25,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.
— Создание такого спортивного объекта имеет большое значение для Иркутска. Этот проект был поддержан на Инвестиционном совете при Губернаторе региона, ему одобрено заключение соглашения, которое позволит инвесторам получить земельные участки без проведения торгов для размещения объектов и реализации проектов, — уточнил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Как стало известно КП-Иркутск, манеж нового стадиона включит футбольное поле размером 105 на 68 метров, трибуны, вмещающие три тысяч человек, отдельный блок с гостиницей для спортсменов, а также кафе и рестораны. Также этот объект обеспечит создание 41 рабочего места.