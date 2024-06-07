Крытый футбольный стадион построят в Иркутске

Как стало известно КП-Иркутск, манеж нового стадиона включит футбольное поле размером 105 на 68 метров, трибуны, вмещающие три тысяч человек, отдельный блок с гостиницей для спортсменов, а также кафе и рестораны. Также этот объект обеспечит создание 41 рабочего места.