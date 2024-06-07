Омичи с помощью палатки спасли из горящей квартиры двух маленьких детей

В мае этого года в микрорайоне Входной произошёл пожар в пятиэтажном доме. Причиной возгорания стало короткое замыкание — закоротило светильник, а его оплавленные части капали на диван, по которому и распространился огонь.
В это время в квартире находились двое маленьких детей без присмотра родителей. Их крики о помощи услышали соседи. Когда огонь разгорелся, мальчики двух и шести лет вышли на балкон и закрыли дверь.
Очевидцы пожара супруги Валентина и Фёдор Кузьмины, Марина Кушнова с дочерью Соней и Анастасия Храменок, увидели на втором этаже детей и не растерялись. Валентина Петровна принесла из дома брезентовую палатку и начала её растягивать под окном вместе с другими. После женщины стали уговаривать старшего мальчика сбросить брата. Последний, ввиду возраста, не мог спастись самостоятельно.
Шестилетний ребёнок с трудом поднял брата и сбросил вниз, а затем прыгнул сам. Через несколько секунд после спасения из квартиры повалил едкий дым. К счастью, дети не пострадали. К этому моменту уже прибыли сотрудники МЧС — их вызвала Марина Кушнова сразу же, как заметила пожар.
«За решительные и своевременные действия главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков вручил спасителям детей Благодарственные письма Главного управления МЧС России по Омской области и пожарные извещатели, которые в случае пожара среагируют громким сигналом на дым и позволят вовремя покинуть опасную зону или ликвидировать возгорание на начальной стадии», — рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.