Омичи с помощью палатки спасли из горящей квартиры двух маленьких детей

Шестилетний ребёнок с трудом поднял брата и сбросил вниз, а затем прыгнул сам. Через несколько секунд после спасения из квартиры повалил едкий дым. К счастью, дети не пострадали. К этому моменту уже прибыли сотрудники МЧС — их вызвала Марина Кушнова сразу же, как заметила пожар.