Вашингтон
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продавец на минской Комаровке сделал неутешительный прогноз про цену на голубику и клубнику в 2024

Продавец минской Комаровки предупредил о росте цен на клубнику из-за ливней.

Источник: Комсомольская правда

Продавец на Комаровке сделал неутешительный прогноз про цену на голубику и клубнику в 2024. Подробности опубликованы в официальном аккаунте Комаровского рынка в соцсети.

По словам продавца, во многих района Брестской области кусты голубики побило градом. Он уточнил, что из-за этого цена на ягоду в 2024 году окажется высокой. Однако сейчас в области начались сильные ливни, из-за чего заливает клубнику.

— Цена будет тоже немаленькая, — уточнил продавец.

В среднем, сейчас цена на белорусскую клубнику на Комаровке составляет от 6,5 рубля за один килограмм до 15 рублей.

экономика
торговля