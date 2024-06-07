Движение по трассе Пермь-Екатеринбург будет ограничено в ночь с 13 на 14 июня

Участок трассы Р-242 будет перекрыт для движения в ночь на 14 июня с 01−00 до 01−40 в обоих направлениях.
Водителей просят с понимаем отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
В ночь с 13 на 14 июня на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода на 230 километре, вблизи поселка Киселевка, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Участок трассы Р-242 будет перекрыт для движения в ночь на 14 июня с 01−00 до 01−40 в обоих направлениях.
Водителей просят с понимаем отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.