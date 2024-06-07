Движение по трассе Пермь-Екатеринбург будет ограничено в ночь с 13 на 14 июня

В ночь с 13 на 14 июня на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода на 230 километре, вблизи поселка Киселевка, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».