До конца 7 июня в Волгоградской области ожидаются ливни и град

До 11 утра, а затем и до конца 7 июня в некоторых районах Волгоградской области ожидается выпадение значительного количества осадков, сопровождаемых грозами и градом, а также штормовым ветром с порывами 20−25 м/с.
В региональном ГУ МЧС напомнили, что при непогоде стоит опасаться поврежденных линий электропередач и падения деревьев. Во время шторма нужно избегать рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и строительной техники. Гражданам следует закрыть окна в помещениях.
Автолюбителям необходимо поставить транспорт в гараж или подальше от строений и деревьев. Находясь за рулем, соблюдайте оптимальную скорость и сохраняйте безопасное расстояние до других участников движения. Будьте предельно внимательными и осторожными.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по телефону 101.