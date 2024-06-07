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До конца 7 июня в Волгоградской области ожидаются ливни и град

Специалисты экстренной службы предупреждают жителей региона об ухудшении погодных условий.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 57% 751 мм рт. ст. +20°

До 11 утра, а затем и до конца 7 июня в некоторых районах Волгоградской области ожидается выпадение значительного количества осадков, сопровождаемых грозами и градом, а также штормовым ветром с порывами 20−25 м/с.

В региональном ГУ МЧС напомнили, что при непогоде стоит опасаться поврежденных линий электропередач и падения деревьев. Во время шторма нужно избегать рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и строительной техники. Гражданам следует закрыть окна в помещениях.

Автолюбителям необходимо поставить транспорт в гараж или подальше от строений и деревьев. Находясь за рулем, соблюдайте оптимальную скорость и сохраняйте безопасное расстояние до других участников движения. Будьте предельно внимательными и осторожными.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по телефону 101.