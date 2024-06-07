11 июня в 2024 году: сокращенный рабочий день или нет в России

В этом, 2024, году 11 июня выпадает на вторник, то есть на рабочий день. В этом случае он сокращается на один час, а 12 июня является нерабочим днем (государственный праздник). Если же День России бы совпал с выходным днем, один будний день в неделе считался бы нерабочим.