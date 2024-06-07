11 июня в 2024 году: сокращенный рабочий день или нет в России

Уже более 30 лет в нашей стране отмечается один из самых торжественных и главных праздников — День России.
Во всех городах страны в День России проходят праздничные концерты и мероприятия, которые объединяют многонациональный народ и сплачивают людей, заставляя чувствовать себя единым целым.
Отвечаем, является ли 11 июня 2024 года сокращенным рабочим днем или нет и рассказываем увлекательные факты про День России.
Производственный календарь на 2024 год
Всего в июне этого года будет 19 рабочих и 11 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Количество последних увеличилось за счет Дня России. Ниже представлен производственный календарь на 2024 год.
11 июня в 2024 году: короткий день или нет
Предпраздничным днем является 11 июня каждого года. Если дата выпадает на рабочий день, то, согласно статье 95 Трудового Кодекса Российской Федерации (1), он сокращается на один час.
В этом, 2024, году 11 июня выпадает на вторник, то есть на рабочий день. В этом случае он сокращается на один час, а 12 июня является нерабочим днем (государственный праздник). Если же День России бы совпал с выходным днем, один будний день в неделе считался бы нерабочим.
Больше государственных праздников в июне нет. Однако существуют региональные. Так, в каждом субъекте РФ решение о предоставлении нерабочего дня остается за местной властью.
Так, в России 14 июня отмечается День Севастополя; 16 июня все мусульмане празднуют Курбан-Байрам; в Республике Саха в Якутии проходит праздник Ысыах, а 24 июня отмечается День Республики Чувашия.
Перед региональными праздниками рабочие дни не сокращаются, а если они выпадают на выходные, то не переносятся на какой-либо будний день. Это отличает их от государственных праздников.
Интересные факты о Дне России
Теперь разбираемся, откуда берет начало День России, что люди отмечают в эту дату, а также рассказываем еще восемь фактов об этом торжественном и важном празднике, которому насчитывается уже более 30 лет.
- Итак, праздник берет начало 12 июня 1990 года, когда I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. С того момента Российская Федерация отделилась от СССР, став отдельным государством.
- Праздник стал государственным, а день — выходным лишь через два года, то есть 12 июня 1992-го.
- Впервые День России отметили ещё через три года, то есть в 1995-м.
- Лишь в 2001 году был организован праздничный салют в честь Дня России.
- В 1994 году праздник носил название День принятия декларации о государственном суверенитете России, или День независимости России. 1 февраля 2002 года его переименовали, и он стал известным нам Днем России.
- В связи с предыдущим пунктом 50% населения страны называют праздник Днем конституции, который отмечается 12 декабря. Это происходит из-за того, что в народе праздник называли Днем независимости, и в официальном названии было слово «суверенитет».
- Некоторые россияне из-за незнания думают, что 12 июня является просто дополнительным нерабочим днем.
- 14 городов страны в День России отмечают не только этот праздник, но еще и День города.
- В 1991 году День России совпал с переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург, а Свердловска — в Екатеринбург.
- Некоторые люди считают, что из-за принятия Декларации в 1991 году все союзные республики начали требовать новые права, в результате чего и распался СССР. Однако Декларация подчеркивает существование СССР и существование России в составе союзного государства. Но из-за незнания праздник подвергается критике.
- После выборов, прошедших в РСФСР в 1991 году, Борис Ельцин стал первым президентом России, который правил до 31 декабря 1999 года.
Список источников
- Трудовой кодекс Российской Федерации, сайт КонсультантПлюс. URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
Автор: Анна Морозова