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Горячую воду не будут отключать минчанам на День Независимости

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Плановые отключения горячей воды в Минске приостановят на период празднования Дня Независимости, сообщил директор филиала «Минские тепловые сети» Василий Василевский.

По его словам, в графике отключений тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных филиала для испытаний и ремонтов принято решение сделать технологический перерыв на период с 2 по 4 июля.

Такой же перерыв сделает и профильное предприятие «Минсккоммунтеплосеть», сообщило агентство «Минск-Новости».

Таким образом, жители столицы не останутся без горячей воды на период празднования Дня Независимости.

Помимо того, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное водо- и энергоснабжение, поставщики этих услуг в праздничные дни выведут дополнительные аварийно-восстановительные бригады. В усиленном режиме будет работать и Городская аварийная служба.

Кроме того, в Мингорисполкоме подготовлено распоряжение, согласно которому будет введен запрет на проведения некоторых земляных работ.

ЖКХ