Горячую воду не будут отключать минчанам на День Независимости

По его словам, в графике отключений тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных филиала для испытаний и ремонтов принято решение сделать технологический перерыв на период с 2 по 4 июля.
Такой же перерыв сделает и профильное предприятие «Минсккоммунтеплосеть», сообщило агентство «Минск-Новости».
Таким образом, жители столицы не останутся без горячей воды на период празднования Дня Независимости.
Помимо того, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное водо- и энергоснабжение, поставщики этих услуг в праздничные дни выведут дополнительные аварийно-восстановительные бригады. В усиленном режиме будет работать и Городская аварийная служба.
Кроме того, в Мингорисполкоме подготовлено распоряжение, согласно которому будет введен запрет на проведения некоторых земляных работ.