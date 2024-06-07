Автобусы снова начали ездить из Усть-Ишима в Омск после паводка

На сайте «Омскооблавтотранса» доступны к покупке билеты с воскресенья, 9 июня 2024 года. Автобус отправляется из Усть-Ишима в 7:30 и прибывает в Омск в 19:15. Также есть рейс из Усть-Ишима в 19 часов, он приезжает на автовокзал Омска к 6:10. Стоимость одного билета составляет 1371 рубль.