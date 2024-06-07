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Автобусы снова начали ездить из Усть-Ишима в Омск после паводка

В соцсетях появилось сообщение, что с пятницы, 7 июня 2024 года, возобновляются маршруты Усть-Ишим — Омск, Омск — Усть-Ишим.

На сайте «Омскооблавтотранса» доступны к покупке билеты с воскресенья, 9 июня 2024 года. Автобус отправляется из Усть-Ишима в 7:30 и прибывает в Омск в 19:15. Также есть рейс из Усть-Ишима в 19 часов, он приезжает на автовокзал Омска к 6:10. Стоимость одного билета составляет 1371 рубль.

В соцсетях отмечается, что в Ильчебаге будет производиться пересадка на автобус ПАЗ для доставки в Усть-Ишим. К пересадке будут допускаться пассажиры с билетами с основного автобуса.

Также на странице администрации Усть-Ишимского района в соцсети «Вконтакте» опубликовано расписание автобусного маршрута № 105, который курсирует внутри района.