IOWA, Минаева и уличный театр: самая подробная программа на День города Иннополис 9 июня 2024

Если вы думаете, как доехать до Иннополиса, то можете воспользоваться автобусами. В день праздника они будут ходить по своему привычному расписанию. Из Казани автобусы отправляются в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Вечером из Иннополиса можно уехать в 16.00, 17.20, 18.10, 18.20, 20.00, 21.20 и 22.20.