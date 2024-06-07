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IOWA, Минаева и уличный театр: самая подробная программа на День города Иннополис 9 июня 2024

Хедлайнером Дня города Иннополис 2024 станет певица IOWA.

Источник: Freepik

Уже в это воскресенье, 9 июня, самый молодой город России Иннополис отметит свой девятый день рождения. Праздник начнется в 15.00 на площади перед Университетом. «Комсомолка» делится самой подробной программой мероприятий на День города Иннополис 9 июня 2024.

Кто из звезд выступит на День города Иннополис 2024

Хедлайнером концерта на День города Иннополис 9 июня 2024 станет певица IOWA. В этот вечер на сцене также выступят группа из Дагестана «Неет, ты что», которые играют джаз-хоп, фанк и экспериментальный рок.

День города Иннополис 9 июня 2024 — полная программа мероприятий

15.00 — открытие фудкорта. На празднике пройдет фестиваль еды. Пришедшие смогут попробовать различные блюда от 25 популярных заведений.

15.30 — уличный театр из Санкт-Петербурга «Небесная карусель» представит спектакль о волшебном мире сна. Юных гостей на празднике будут развлекать аниматоры. Детям будут делать аквагрим.

16.30 — группа «Теплые волны».

17.00 — диджей-сет от DJ BubbleGum.

18.00 — выступление «Нееет, ты что».

19.00 — выступление Минаевой.

20.00 — выступление IOWA.

Работа транспорта на День города Иннополис 9 июня 2024

Если вы думаете, как доехать до Иннополиса, то можете воспользоваться автобусами. В день праздника они будут ходить по своему привычному расписанию. Из Казани автобусы отправляются в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Вечером из Иннополиса можно уехать в 16.00, 17.20, 18.10, 18.20, 20.00, 21.20 и 22.20.

Салют на День города Иннополис 2024

В этом году на праздновании Дня Иннополиса 2024 салюта не будет. Об этом заявили в пресс-службе IT-города.

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