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Пропавшая 17-летняя жительница Уфы скрывалась у подруги

В Уфе нашли 17-летнюю пропавшую девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вернулась домой девушка, которая с 10 мая считалась пропавшей. 17-летняя уфимка ушла из дома, периодически выходя на связь с семьей. Однако местонахождение близким не сообщала.

Обеспокоенные родители все это время пытались разыскать дочь и обратились к волонтерам башкирской столицы, которые распространили ориентировки через интернет.

Некоторые комментаторы осуждали поступок несовершеннолетней:

— Как можно уйти и оставить родителей переживать? — пишет Кристина Э.

— Девчонка захотела свободы. Рановато для семнадцати лет, — комментирует Марат Т.

Пропавшую искали почти месяц, и в результате ее удалось найти. По словам родственницы, она хотела жить самостоятельно, поэтому собрала вещи и ушла..

— Ее нашли, все хорошо, жива. Была у подруги. Просто хотела жить одна и свободно. Мы счастливы очень, что нашлась, — сказала собеседница.