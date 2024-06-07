Пропавшая 17-летняя жительница Уфы скрывалась у подруги

В Уфе вернулась домой девушка, которая с 10 мая считалась пропавшей. 17-летняя уфимка ушла из дома, периодически выходя на связь с семьей. Однако местонахождение близким не сообщала.
Обеспокоенные родители все это время пытались разыскать дочь и обратились к волонтерам башкирской столицы, которые распространили ориентировки через интернет.
Некоторые комментаторы осуждали поступок несовершеннолетней:
— Как можно уйти и оставить родителей переживать? — пишет Кристина Э.
— Девчонка захотела свободы. Рановато для семнадцати лет, — комментирует Марат Т.
Пропавшую искали почти месяц, и в результате ее удалось найти. По словам родственницы, она хотела жить самостоятельно, поэтому собрала вещи и ушла..
— Ее нашли, все хорошо, жива. Была у подруги. Просто хотела жить одна и свободно. Мы счастливы очень, что нашлась, — сказала собеседница.