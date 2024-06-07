Красноярского экс-депутата Романа Гольдмана признали банкротом

В ноябре закрылись офисы «Агро Вклада», а позже перестали работать многие магазины сети «Мясничий», которые принадлежат предпринимателю. Также Гольдмана досрочно лишили статуса депутата краевого Законодательного Собрания. Сам он сбежал из страны и с февраля этого года находится в международном розыске.