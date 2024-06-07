Красноярского экс-депутата Романа Гольдмана признали банкротом

Красноярский экс-депутат и бизнесмен Роман Гольдман признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражных суд края.
Иск подавал Сбербанк. Известно, что у Романа скопился долг почти в 610 миллионов рублей плюс 4,8 миллиона рублей неустойки. В карточке дела говорится, что вводится реструктуризация долгов Гольдмана.
Напомним, красноярский экс-депутат фигурирует в уголовном деле о хищении денег пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад». Люди требуют вернуть около миллиарда рублей. Второе дело завели в феврале 2024 года.
Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен обманом заключил договор займа с генеральным директором компании «Управление агроактивами» и получил 327 миллионов рублей. Эти деньги Гольдман планировал потратить на погашение долгов перед кредиторами.
В ноябре закрылись офисы «Агро Вклада», а позже перестали работать многие магазины сети «Мясничий», которые принадлежат предпринимателю. Также Гольдмана досрочно лишили статуса депутата краевого Законодательного Собрания. Сам он сбежал из страны и с февраля этого года находится в международном розыске.