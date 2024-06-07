Внутри может поместиться 13-этажный дом: в Крыму открыли новую пещеру

Крымские горы приоткрыли еще одну свою тайну — в центральной части Долгоруковской яйлы нашли новую масштабную пещеру.
«ПОРАБОТАЛА» ПОДЗЕМНАЯ РЕКА.
«Если быть точнее, что это крупный обвальный “зал”, который является продолжением пещеры “Звезда”, — рассказал КП-Крым Геннадий Самохин, председатель отделения Русского географического общества в РК.
Размеры подземелья впечатляют — высота свода примерно 40 метров, то есть сюда запросто влезет 13-этажный дом. Спелеолог отметил, что полость вымыла подземная речка. В какой-то момент там обвалился свод- «потолок», поэтому внутри нагромождение гигантских глыб размером с пятиэтажный дом.
Два года крымские спелеологи расчищали 30-метровый лаз, который больше похож на каменную щель.
«Убирали камни кусочек за кусочком, чтобы понять, откуда же течет тоненький ручеек. Ведь если есть поток воды и небольшая тяга воздуха, то значит впереди пустота, — объяснил КП-Крым Геннадий Самохин. — Объект пока безымянный. Вначале нужно расширить проход, а потом уже подбирать название. — Это слабо доступная пещера только для узкого круга специалистов, спортсменов и для ученых».
В КРЫМУ ПЕЩЕР МНОГО, НО ДОРОГ МАЛО.
В новом подземном зале побывали всего несколько человек, да и ближайшем будущем наплыва туристов не предвидится. Не судьба ей стать второй «Тавридой», где организовали музей и проводят экскурсии.
К самой-то «Звезде» трудно доехать — бездорожье, да «вход» в нее на большого любителя: необходимо ползти на животе, есть участки, где нужно спускаться на веревке. А потом еще необходимо найти в себе силы и желание «просочиться» в 30-метровую «щель», ведущую в новый зал.
«В Крыму каждый год открывают по 30−40 пещер, включая их продолжения, но развитие спелеотуризма сдерживает их транспортная недоступность», — сообщил в заключении ученый.