Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внутри может поместиться 13-этажный дом: в Крыму открыли новую пещеру

В Крыму два года расчищали вход в новую пещеру.

Источник: Комсомольская правда

Крымские горы приоткрыли еще одну свою тайну — в центральной части Долгоруковской яйлы нашли новую масштабную пещеру.

«ПОРАБОТАЛА» ПОДЗЕМНАЯ РЕКА.

«Если быть точнее, что это крупный обвальный “зал”, который является продолжением пещеры “Звезда”, — рассказал КП-Крым Геннадий Самохин, председатель отделения Русского географического общества в РК.

Размеры подземелья впечатляют — высота свода примерно 40 метров, то есть сюда запросто влезет 13-этажный дом. Спелеолог отметил, что полость вымыла подземная речка. В какой-то момент там обвалился свод- «потолок», поэтому внутри нагромождение гигантских глыб размером с пятиэтажный дом.

Два года крымские спелеологи расчищали 30-метровый лаз, который больше похож на каменную щель.

«Убирали камни кусочек за кусочком, чтобы понять, откуда же течет тоненький ручеек. Ведь если есть поток воды и небольшая тяга воздуха, то значит впереди пустота, — объяснил КП-Крым Геннадий Самохин. — Объект пока безымянный. Вначале нужно расширить проход, а потом уже подбирать название. — Это слабо доступная пещера только для узкого круга специалистов, спортсменов и для ученых».

В КРЫМУ ПЕЩЕР МНОГО, НО ДОРОГ МАЛО.

В новом подземном зале побывали всего несколько человек, да и ближайшем будущем наплыва туристов не предвидится. Не судьба ей стать второй «Тавридой», где организовали музей и проводят экскурсии.

К самой-то «Звезде» трудно доехать — бездорожье, да «вход» в нее на большого любителя: необходимо ползти на животе, есть участки, где нужно спускаться на веревке. А потом еще необходимо найти в себе силы и желание «просочиться» в 30-метровую «щель», ведущую в новый зал.

«В Крыму каждый год открывают по 30−40 пещер, включая их продолжения, но развитие спелеотуризма сдерживает их транспортная недоступность», — сообщил в заключении ученый.

наука