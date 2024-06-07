Внутри может поместиться 13-этажный дом: в Крыму открыли новую пещеру

«Убирали камни кусочек за кусочком, чтобы понять, откуда же течет тоненький ручеек. Ведь если есть поток воды и небольшая тяга воздуха, то значит впереди пустота, — объяснил КП-Крым Геннадий Самохин. — Объект пока безымянный. Вначале нужно расширить проход, а потом уже подбирать название. — Это слабо доступная пещера только для узкого круга специалистов, спортсменов и для ученых».