Порывистый ветер и дожди с грозами ожидаются в Беларуси 8 июня

В субботу будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории — кратковременные дожди, местами прогремят грозы, днем в отдельных районах пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9−15 градусов, днем — плюс 19−25.