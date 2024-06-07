День России в Москве в 2024 году: как отметим праздник в столице

12 июня 1990 года, после подписания Декларации об учреждении независимости государства, началась новая глава в истории российского государства. Из-за этого его, к слову, называли в народе «Днем независимости». Привычное название праздника появилось в 2002 году, а отметили его официально, как не иронично, в 1995 году. Но происходило это совсем не так, как принято отмечать сегодня: на церемонии в Кремле заслуженным деятелям вручили научные и культурные премии. Теперь же 12 июня отмечают излюбленным жителями способом: в стране проходят концерты и марафоны, мастер-классы и выставки, а также различные соревнования.