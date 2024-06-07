День России в Москве в 2024 году: как отметим праздник в столице

Фестиваль, концерт, фейерверки, валаамский хор: рассказываем подробнее, как жители столицы отметят День России в 2024 году.
12 июня 1990 года, после подписания Декларации об учреждении независимости государства, началась новая глава в истории российского государства. Из-за этого его, к слову, называли в народе «Днем независимости». Привычное название праздника появилось в 2002 году, а отметили его официально, как не иронично, в 1995 году. Но происходило это совсем не так, как принято отмечать сегодня: на церемонии в Кремле заслуженным деятелям вручили научные и культурные премии. Теперь же 12 июня отмечают излюбленным жителями способом: в стране проходят концерты и марафоны, мастер-классы и выставки, а также различные соревнования.
Москвичи начали ежегодно отмечать День России только с 2003 года, веселясь на торжественных мероприятиях и шумно встречая праздничные фейерверки, украшающее небо 12-го июня. Хотя, по архивным источникам, салют в Москве впервые запустили 12 июня 2001 года, за год до того, как праздник получил свое официальное название. Однако, опять стоит упомянуть о том, что традиционных гуляний в этот день не было.
В 2024 году москвичи, согласно традициям, соберутся на улицах города, чтобы отпраздновать 21-ю годовщину праздника вместе. О том, как это будет в 2024 году, читайте в этом материале.
Какого числа празднуют День России в 2024 году
После подписания Декларации и утверждения праздника президентом Борисом Ельциным День России ежегодно отмечается 12 июня. В 2024 году эта дата выпала на среду, официально признанным выходным днем. Во вторник, 11 июня, рабочий день урежут на час, чтобы россияне смогли вдоволь отдохнуть и насладиться грядущим праздником. К слову, по официальной статистике, в этом високосном году 118 из 366 дней — выходные.
Как отдыхаем на День России
Отмечать главный праздник страны будем в нерабочую среду 12 июня, перед этим, во вторник, сможем уйти из офиса на час раньше. Программа на День России в Москве будет очень разнообразной: в столице пройдут торжественные мероприятия и спортивные соревнования, а также запустят в небо традиционный салют на разных площадках города. Ожидается, что главным событием станет концерт с выступлением отечественной эстрады на Красной площади.
Полезная информация о Дне России
Празднование Дня России объединяет всех жителей государства вокруг приоритетных ценностей и традиций. В этот день мы вспоминаем историю страны и отдаем дань Отечеству. Изначально праздник был учрежден в честь принятия государственной Декларации и провозглашения главенства законов и Конституции на территории России. Столица, кстати, впервые отметила День России лишь в 2003 году. В честь праздника в Москве показали театральную постановку, провели военный парад и запустили торжественный залп с цветами триколора. В этом году, следуя традициям, отметить праздник, должны также весело.
История праздника
Согласно исторической сводке, празднованию Дня России 12 июня предшествовало два важных события. Изначально, 12 июня 1990 года на съезде РСФСР приняли Декларацию о государственной независимости. Тогда же утвердили Конституцию и законодательные акты. Однако официально «праздновать» стали лишь через 4 года, когда Президент Ельцин признал 12 июня — памятной датой.
Интересно также, что официальное название праздника закрепилось лишь в 2002 году, хотя многие считают, что история праздника имеет более глубокие корни. В Москве День России впервые отметили на главной площади лишь 12 июня 2003 года, до этого, в 2001 году, в столице запустили салют. Получается, что в 2024 году будет 21-годовщина. Больше исторических деталей об истории праздника — в этой статье.
Программа мероприятий и событий на День России в Москве
В День России в Москве пройдут самые разнообразные события, посетить которые можно будет вместе с семьей и друзьями. И сделать это, конечно, стоит, ведь день официально объявлен выходным, а погода обещает быть хорошей. Расскажем про ключевые мероприятия, которые пройдут 12 июня, чтобы вы наверняка знали, как провести этот важный день.
Праздничный концерт на Красной площади
Главным событием Дня России в Москве сегодня считается именно концерт на Красной площади. Планируется, что выступление эстрадных артистов начнется в этом году — 11 июня в 19:00. На сцене выступят SHAMAN, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие. 12 июня, в официальную дату празднования, можно будет посмотреть выступление по телевидению.
В 2023 году концерт начался в 17:00 и продлился вплоть до начала салюта. Однако все же, если соберетесь, рекомендуем приехать пораньше, чтобы осмотреться и занять удобное место. Покупать билеты, чтобы увидеть на сцене любимых исполнителей российской эстрады, обычно не нужно, вход — бесплатный.
Салют
Праздничный фейерверк в Москве — важная часть празднования Дня России. Ежегодно 12 июня жители столицы собираются после 22:00, чтобы полюбоваться, как ночное небо украшают яркие «брызги» салюта. Многие даже бронируют билеты на речной круиз, чтобы увидеть его прямо с кормы, или покупают «экскурсионные» билеты на сталинскую высотку, чтобы сделать памятные фотографии.
В 2024 году на День России в Москве тоже будет салют, если не введут особые распоряжения по безопасности. Увидеть его можно будет после 22:00 в разных частях города, но ключевыми площадками традиционно считаются Красная площадь, Лужнецкая набережная, ВДНХ, а также Поклонная гора. Подробнее о том, где посмотреть салют в Москве в 2024 году, можно прочитать в отдельном материале.
Выставки и экскурсии на ВДНХ
12 июня 2024 года москвичи смогут бесплатно посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. В 47 павильонах представлена 132 экспозици, посвященные главным отечественным достижениям. Также, предварительно зарегистрировавшись, можно будет пройти по маршруту «Россия — это мы», где эксперты расскажут о многообразии страны в природном, национальном и культурном плане.
Празднование в Коломенском
В честь Дня России в парке Коломенское будет проведен фестиваль: вход на него свободный, а предварительная регистрация не нужна. Вместе с семьей и друзьями 12 июня можно будет посмотреть многочисленные спектакли и концерты, а также послушать фольклорный ансамбль Надежды Бабкиной. В 2023 году фестиваль оказался очень масштабным и интересным, поэтому, если у вас еще нет планов, рекомендуем отправиться именно на него.
Праздничный хор Валаамского монастыря
12 июня в 19:00 в концертном зале «Зарядье» споет праздничный хор Валаамского монастыря под руководством Александра Бордака. Количество мест ограничено. Приобрести билеты можно на официальном сайте, стоимость варьируется в зависимости от места: минимальная цена — 400 рублей, максимальная — 2000 рублей.
Что нужно знать о праздновании Дня России в Москве
- Салют в честь праздника впервые запустили в столице в 2001 году.
- День России в столице впервые отметили на Красной площади лишь в 2003 году.
- 11 июня 2024 года рабочий день будет сокращен на один час.
- 12 июня 2024 года — официальный выходной в честь Дня России.
- Традиционный салют в честь праздника в 2024 году начнется 12 июля в 22:00, если не будет особых распоряжений.
Кристина Корчанова