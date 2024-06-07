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Мощный ливень обрушился на Астану: центральную часть города затопило

7 июня 2024 года в Астане резко ухудшалась погода — обрушился сильный ветер, ливень, а в некоторых частях города пошел град. В результате затопило центральную часть города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Источник: Zakon.kz

После недолгого, но сильного ливня по улице Мангелик Ел образовались огромные пробки. Как оказалось, часть улицы сильно затопило.

Из-за больших луж пешеходам приходится искать обходные пути, чтобы перебраться на другую часть дороги, но находятся и те, кому вода оказалась не страшна.

В этой части города можно заметить людей всех возрастов, которые преодолевают забор. Это оказался единственный «оптимальный» вариант, как не оказаться по колено в воде.

Коммунальные службы города уже начали устранять последствия.

«В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями, по ряду улиц имеется скопление воды. На текущий момент более 100 единиц спецтехники задействовано по городу для откачки воды. Все коммунальные службы находятся на местах», — сообщили в акимате Астаны.

Кроме того, полицейские перекрыли часть улицы Кунаева и разворачивают водителей, которые направляются в сторону Мангелик ел, из-за потопа.