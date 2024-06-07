Мощный ливень обрушился на Астану: центральную часть города затопило

«В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями, по ряду улиц имеется скопление воды. На текущий момент более 100 единиц спецтехники задействовано по городу для откачки воды. Все коммунальные службы находятся на местах», — сообщили в акимате Астаны.