Автобусы в Астане будут ходить дольше

«Здесь время 23:30 — это время, когда маршруты полностью заканчивают свою работу на конечных остановочных пунктах. Например, если маршрут с одной конечной остановки выезжает в 21:50 и на прохождение пути уходит 1,5 часа, то его работа на следующей конечной остановке заканчивается в 23:30».