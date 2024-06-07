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Крупный град и ливень не отступят из Омской области до конца субботы

Регион также захватит сильный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 65% 751 мм рт. ст. +20°

В Омской области сегодня и завтра, 7 и 8 июня, накроет сильный ливень, крупный град и гроза, сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Порывы ветра сохранятся до выходных и составят 16−23 м/с. В МЧС напомнили омичам, что во время сильного ветра не стоят стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Водителям при грозе рекомендуют закрыть окна в машине и переждать непогоду, остановившись на обочине.

В ведомстве также отметили, что в Омской области действует особый противопожарный режим. Разжигание костров запрещено.