Крупный град и ливень не отступят из Омской области до конца субботы

Порывы ветра сохранятся до выходных и составят 16−23 м/с. В МЧС напомнили омичам, что во время сильного ветра не стоят стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Водителям при грозе рекомендуют закрыть окна в машине и переждать непогоду, остановившись на обочине.