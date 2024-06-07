В воздухе Краснодара зафиксировано превышение концентрации сероводорода

На территории краевой столицы установлены четыре стационарных поста контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ):



ПКЗ-1 — ул. Постовая, 34;

ПКЗ-2 — ул. им. Атарбекова, д. 54/2;

ПКЗ-3 — ул. им. 40-летия Победы, д. 22/2;

ПКЗ-4 — проспект Чекистов, д. 31/10.



6 июня 2024 года в районе ПКЗ-2 (с 02:40 по 05:20) зафиксировано превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода до 3,2 ПДК м.р. В районе ПКЗ-3 в 05:20 того же дня датчики показывали превышение до 1,1 ПДК м.р.



По всем остальным замеряемым веществам зафиксированные среднесуточные и максимально разовые концентрации в атмосферном воздухе в районе ПКЗ не превышают установленных нормативов, сообщили в МКУ «Центр озеленения и экологии» Краснодара.