Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр по работе с обращениями жителей появится в Иркутской области

Регион станет одним из первых, где появится такое учреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Приангарье появится муниципальный центр управления по работе с обращениями жителей. Иркутская область стала одним из первых регионов, где реализуется такой проект. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Я серьезно отношусь к инструменту обратной связи, часто лично с большим вниманием читаю комментарии, но все прочитать невозможно. Уверен, что муниципальный центр управления поможет в процессе обратной связи с сибиряками, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Новое учреждение будет дополнять функционал центра управления регионом на уровне муниципальных образований, как это сейчас работает на уровне Правительства Иркутской области. Это позволит снизить нагрузку на представителей власти и эффективнее решать проблемы на местах.