Центр по работе с обращениями жителей появится в Иркутской области

В Приангарье появится муниципальный центр управления по работе с обращениями жителей. Иркутская область стала одним из первых регионов, где реализуется такой проект. Об этом сообщили в областном правительстве.
— Я серьезно отношусь к инструменту обратной связи, часто лично с большим вниманием читаю комментарии, но все прочитать невозможно. Уверен, что муниципальный центр управления поможет в процессе обратной связи с сибиряками, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Новое учреждение будет дополнять функционал центра управления регионом на уровне муниципальных образований, как это сейчас работает на уровне Правительства Иркутской области. Это позволит снизить нагрузку на представителей власти и эффективнее решать проблемы на местах.