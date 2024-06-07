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В Новосибирске объявили штормовое предупреждение на 8 июня

В городе усилится ветер.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 65% 751 мм рт. ст. +20°

В Новосибирске в субботу, 8 июня, объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. В городе прогнозируют сильный ветер, грозу и дожди. Местами в Новосибирске может пойти град. Ухудшение погодных условий ожидается во второй половине.

Увеличивается риск обрушения ненадежных и аварийных конструкций, старых деревьев, обрыва проводов и линий связи. Пешеходов просят быть предельно внимательными на улицах. Дома лучше закрывать окна и форточки, убрать вещи с балконов.

Ранее синоптики рассказали, что новосибирца не стоит ждать летней погоды до середины июня.