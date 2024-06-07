В Новосибирске объявили штормовое предупреждение на 8 июня

В Новосибирске в субботу, 8 июня, объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. В городе прогнозируют сильный ветер, грозу и дожди. Местами в Новосибирске может пойти град. Ухудшение погодных условий ожидается во второй половине.
Увеличивается риск обрушения ненадежных и аварийных конструкций, старых деревьев, обрыва проводов и линий связи. Пешеходов просят быть предельно внимательными на улицах. Дома лучше закрывать окна и форточки, убрать вещи с балконов.
Ранее синоптики рассказали, что новосибирца не стоит ждать летней погоды до середины июня.