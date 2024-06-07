В День города 12 июня в Перми ожидается 30-градусная жара

Жара в 30 градусов ожидается в Перми в День города, 12 июня, рассказал perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
«Это связано с кратковременным выносом на территорию Прикамья тёплых тропических масс. Столбик термометра в крае в этот день может подняться до +30 градусов», — пояснил собеседник.
По предварительным прогнозам, 12 июня в регионе также возможны грозы. Но будут ли они точно, по словам метеоролога, пока говорить рано.
Что касается субботы и воскресенья,
«Осадков в выходные на большей части территории Пермского края не будет. Лишь 9 июня вероятны небольшое дожди на юго-востоке региона. Днём в выходные в Перми воздух будет прогреваться до + 22… +23, ночная температура составит + 10… +15 градусов. На севере будет несколько теплее, на юге, наоборот, холоднее», — пояснил он.
К началу рабочей недели, по словам Андрея Шихова, в Пермском крае вновь потеплеет. В понедельник, 10 июня, температура воздуха в регионе повысится до +25 градусов. Местами по краю в этот день возможны дожди с грозами.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в День города 12 июня с берега Камы запустят 7-минутный салют.