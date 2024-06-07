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В День города 12 июня в Перми ожидается 30-градусная жара

Это связано с выносом на территорию Прикамья тропических воздушных масс.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 65% 751 мм рт. ст. +20°

Жара в 30 градусов ожидается в Перми в День города, 12 июня, рассказал perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

«Это связано с кратковременным выносом на территорию Прикамья тёплых тропических масс. Столбик термометра в крае в этот день может подняться до +30 градусов», — пояснил собеседник.

По предварительным прогнозам, 12 июня в регионе также возможны грозы. Но будут ли они точно, по словам метеоролога, пока говорить рано.

Что касается субботы и воскресенья, 8—9 июня, в Прикамье в эти дни ожидается облачная и умеренно тёплая погода.

«Осадков в выходные на большей части территории Пермского края не будет. Лишь 9 июня вероятны небольшое дожди на юго-востоке региона. Днём в выходные в Перми воздух будет прогреваться до + 22… +23, ночная температура составит + 10… +15 градусов. На севере будет несколько теплее, на юге, наоборот, холоднее», — пояснил он.

К началу рабочей недели, по словам Андрея Шихова, в Пермском крае вновь потеплеет. В понедельник, 10 июня, температура воздуха в регионе повысится до +25 градусов. Местами по краю в этот день возможны дожди с грозами.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в День города 12 июня с берега Камы запустят 7-минутный салют.