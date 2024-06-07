В День города 12 июня в Перми ожидается 30-градусная жара

«Осадков в выходные на большей части территории Пермского края не будет. Лишь 9 июня вероятны небольшое дожди на юго-востоке региона. Днём в выходные в Перми воздух будет прогреваться до + 22… +23, ночная температура составит + 10… +15 градусов. На севере будет несколько теплее, на юге, наоборот, холоднее», — пояснил он.