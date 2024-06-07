В Челябинской области 8 июня прогнозируют грозы и штормовой ветер

Челябинский гидрометцентр передал штормовое предупреждение на субботу, 8 июня. По данным синоптиков, завтра на Южном Урале сохранятся грозы, ливни и град, которые будут сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует шторму, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на ЦГМС.
Гроза, в частности, возможна и в Челябинске. И почти наверняка в областном центре снова пройдет кратковременный дождь. При этом температура днем составит 20−22 градуса Цельсия. Ветер, кстати, будет не очень сильным: 5−10 метров в секунду.
На остальной территории региона столбики термометров поднимутся в диапазоне от +19 до +24 градусов.