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В Челябинской области 8 июня прогнозируют грозы и штормовой ветер

Суббота будет теплой, но сырой.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 48% 752 мм рт. ст. +20°

Челябинский гидрометцентр передал штормовое предупреждение на субботу, 8 июня. По данным синоптиков, завтра на Южном Урале сохранятся грозы, ливни и град, которые будут сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует шторму, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на ЦГМС.

Гроза, в частности, возможна и в Челябинске. И почти наверняка в областном центре снова пройдет кратковременный дождь. При этом температура днем составит 20−22 градуса Цельсия. Ветер, кстати, будет не очень сильным: 5−10 метров в секунду.

На остальной территории региона столбики термометров поднимутся в диапазоне от +19 до +24 градусов.