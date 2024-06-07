В Казани на время Игр БРИКС ограничат продажу алкоголя

В частности, у Дворца водных видов спорта продажи ограничат с 13 по 18 июня, у Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» — с 13 по 16, а также с 21 по 22 июня, а у Дворца единоборств «Ак Барс» — 13 и 14 июня.