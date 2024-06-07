В Казани на время Игр БРИКС ограничат продажу алкоголя

Ограничение будет действовать с 8 до 17 часов с 13 по 22 июня и затронет торговые точки, находящиеся рядом со спортивными объектами. Исключение предусмотрено для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.
В частности, у Дворца водных видов спорта продажи ограничат с 13 по 18 июня, у Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» — с 13 по 16, а также с 21 по 22 июня, а у Дворца единоборств «Ак Барс» — 13 и 14 июня.
Кроме того, в разные дни спиртное нельзя будет купить в торговых точках около Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики, Центра волейбола «Санкт-Петербург», универсального спортивного комплекса «Тулпар», Центра бадминтона, Казанской академии тенниса, Центра бокса и настольного тенниса, ИТ-парка имени Башира Рамеева, конно-спортивного комплекса «Казань» и «Баскет-холла».
Полный график действия ограничений приведен в приложении к постановлению Кабмина. Контроль за исполнением документа возложен на Госалкогольинспекцию РТ.
Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд немногим менее 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.