«Ливни и грозы»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в выходные

Период жаркой погоды в Петербурге закончился, и на смену ему пришло похолодание. И хотя сегодня, 7 июня, погода еще радует отсутствием осадков и теплом до +20 градусов, в выходные все изменится. Дожди с грозами, местами перерастающие в ливни, сделают свое дело и опустят температуру на два-три градуса. При этом к вечеру воскресенья, 9 июня, столбик термометра вовсе упадет до +12…+15 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.