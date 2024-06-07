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«Ливни и грозы»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в выходные

Температура опустится до +12 градусов 9 июня.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 48% 752 мм рт. ст. +20°

Период жаркой погоды в Петербурге закончился, и на смену ему пришло похолодание. И хотя сегодня, 7 июня, погода еще радует отсутствием осадков и теплом до +20 градусов, в выходные все изменится. Дожди с грозами, местами перерастающие в ливни, сделают свое дело и опустят температуру на два-три градуса. При этом к вечеру воскресенья, 9 июня, столбик термометра вовсе упадет до +12…+15 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

— Суббота должна быть прохладнее воскресенье. 8 июня в середине дня ожидаются дожди, поэтому и температура будет ниже. Атмосферный фронт придет во второй половине дня 9 июня, так что воздух днем успеет прогреться, но фронт принесет в город снова кратковременные дожди, местами ливни и грозы, — рассказал синоптик.

Кроме того, вечером в воскресенье помимо того, что температура упадет, еще и ожидается усиление ветра до 10−15 метров в секунду. Так что этот вечер точно будет малокомфортным в плане погоды.

Кстати, ночные прогулки лучше не планировать, так как температура с заходом солнца в выходные будет опускаться до +5…+10 градусов. Правда, у водоемов будет немного теплее — до +15 градусов, так как вода хорошо прогрелась. Но все же будет довольно прохладно.