В какие города могут летать казахстанцы по фиксированным ценам

В какие города в этом году могут летать казахстанцы по фиксированным ценам, сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.
«В текущем году авиакомпания Qazaq Air выполняет ряд субсидируемых авиамаршрутов. По доступным ценам казахстанцы и гости страны могут летать по пяти маршрутам внутри Казахстана. Билеты на эти маршруты продаются по специальным тарифам, для повышения доступности региональных авиаперевозок», — пояснили в пресс-службе.
Речь идет о следующих направлениях:
- Алматы — Кокшетау — Алматы (среда, пятница, воскресенье) — стоимость авиабилетов — 30000 тенге;
- Астана — Петропавловск — Астана (ежеденевно) — стоимость авиабилетов — 15 000 тенге;
- Туркестан — Актобе — Туркестан (понедельник, пятница, воскресенье) — стоимость авиабилетов — 27 000 тенге;
- Туркестан — Костанай — Туркестан (вторник, четверг, воскресенье) — стоимость авиабилетов — 27 000 тенге;
- Жезказган — Шымкент — Жезказган (понедельник, вторник, четверг, суббота) — стоимость авиабилетов — 15 000 тенге.
Детям до 14 лет (включительно) скидка на авиабилеты 50%. Также в стоимость авиабилетов включен провоз ручной клади до 5 кг и багажа весом до 20 кг. Изменение даты вылета и возврат билетов разрешаются без штрафов.