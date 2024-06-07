В какие города могут летать казахстанцы по фиксированным ценам

«В текущем году авиакомпания Qazaq Air выполняет ряд субсидируемых авиамаршрутов. По доступным ценам казахстанцы и гости страны могут летать по пяти маршрутам внутри Казахстана. Билеты на эти маршруты продаются по специальным тарифам, для повышения доступности региональных авиаперевозок», — пояснили в пресс-службе.