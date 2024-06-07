В Волгограде и области чиновникам указали на недостаточное количество пляжей

Очень острую и наболевшую летнюю тему в пятницу обсудили областные и муниципальные депутаты, собравшись на заседание совета руководителей представительных органов муниципальных образований в Алексеевском районе. Повод нерадостный — за последние три года в регионе утонули 225 человек. В регионе острая нехватка пляжей и спасательных постов.
Среди погибших на воде — 33 ребенка. Две трагедии случились только за последнюю неделю. И взрослые, и дети тонут в местах, не оборудованных для купания. Также среди причин купание в нетрезвом виде и отсутствие контроля за детьми. Снизить смертность, по мнению членов областного парламента, помогло бы увеличение числа официальных пляжей и спасателей на них.
В Облдуме отметили, что обеспечение безопасности людей на водных объектах — прямая обязанность местных властей. Там, где пляжи оборудованы спасательными постами, люди не гибнут.
— На территории Волгоградской области в 2024 году задекларировано 9 таких пляжей, что, по общему мнению, недостаточно, — озвучил врио председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Олег Корнилов.
Местным властям по итогам совещания рекомендовали заняться обустройством пляжей, чтобы сберечь как можно больше жизней.