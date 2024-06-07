В Волгограде и области чиновникам указали на недостаточное количество пляжей

Среди погибших на воде — 33 ребенка. Две трагедии случились только за последнюю неделю. И взрослые, и дети тонут в местах, не оборудованных для купания. Также среди причин купание в нетрезвом виде и отсутствие контроля за детьми. Снизить смертность, по мнению членов областного парламента, помогло бы увеличение числа официальных пляжей и спасателей на них.