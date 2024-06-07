В Самарской области пляжи пока не готовы к началу купального сезона

Как в пятницу, 7 июня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в Самарской области органами местного самоуправления планируется подготовка к эксплуатации 35 пляжей. Ориентировочно пляжи полностью будут готовы к эксплуатации 15 июня. Вода к этому времени прогреется до комфортных 18 — 20 градусов.