Активный отдых летом на Южном Урале для взрослых

Например, прыжок c вышки высотой 53 метра в поселке Депутатский обойдется в 4 000 рублей. Прыжок с веревкой на Айских притёсах (высота порядка 82 метров) без учета трансфера — также 4 000 рублей. Ещё есть предложения на реке Багаряк в Каслинском районе, высота — 30 метров и на горе Синий Камень, река Уфа, высота — 33 метра. Цена за прыжок 3 000 рублей. Возможен трансфер из Челябинска за дополнительную плату.