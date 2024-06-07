Активный отдых летом на Южном Урале для взрослых

Провести отпуск на Южном Урале можно интересно! Каждый найдет для себя подходящий формат как по локации, так и по стоимости.
Ты неси меня, река
Сезон сплавов открывается на реке Ай с приходом теплой погоды. Год от года количество туристов растет, а в Саткинский район приезжают желающие со всей страны. Множество туристических компаний и агентств туров выходного дня предлагают незабываемое путешествие по одной из самых живописных рек Южного Урала.
Наиболее популярное предложение — сплав с трансфером из Челябинска до Айских притесов. Продолжительность тура от одного до четырех дней. Стоимость зависит от количества человек в группе и продолжительности отдыха. Ценник начинается от 3 000 рублей до 17 000 за человека.
Большинство предложений от компаний включает в себя также экскурсии по местным достопримечательностям, среди которых Сухие водопады и пещера Кургазак.
Из столицы Южного Урала можно купить тур к соседям — это сплавы по рекам Белая и Юрюзань в Башкирии, путешествие по реке Вишера в Пермском крае.
Адреналин на всю катушку
Для любителей высоты и острых ощущений предлагают прыжки с веревкой — роуп-джампинг. Ощутить весь спектр эмоций от свободного падения можно в разных локациях Челябинской области.
Например, прыжок c вышки высотой 53 метра в поселке Депутатский обойдется в 4 000 рублей. Прыжок с веревкой на Айских притёсах (высота порядка 82 метров) без учета трансфера — также 4 000 рублей. Ещё есть предложения на реке Багаряк в Каслинском районе, высота — 30 метров и на горе Синий Камень, река Уфа, высота — 33 метра. Цена за прыжок 3 000 рублей. Возможен трансфер из Челябинска за дополнительную плату.
Возраст участника — старше 18 лет! Инструктаж, сопровождение и экипировка входят в стоимость.
На «коня» без прав
Набирают популярность среди южноуральцев и мототуры. Яркие впечатления от путешествия на «железном коне» гарантированы. Обучение езде на питбайке длится всего час, маршруты туров предлагают длительность до пяти часов. Цена удовольствия от 2 000 рублей за человека за час катания, в стоимость входит аренда транспортного средства, сопровождение инструктора, топливо и полный комплект экипировки.
География рядом с Челябинском: Кременкуль, Есаулка, Моховички, Шершни. Более подробную карту маршрутов и возможности выездов необходимо уточнять у организаторов.
Отметим, что обучают всех желающих даже без навыков вождения и прав.
По волнам
Тренды мимо южноуральцев не проходят. Сапы и вейкборды покоряют всё больше людей. Желающих готовы принять в Челябинске в парке на Шершневском водохранилище, также в поселке Аргази, на озерах — Второе, Круглое, Калды, Инышко, Тургояк. Минимальная стоимость ровняется 60 рублей за минуту, максимальная — 10 000 рублей за час.
Добавим, что в июле 2024 года Челябинск готовится принять сразу три крупных соревнования по вейкборду. «Месяц вейкборда» стартует с Международных соревнований по воднолыжному спорту «Кубок Содружества», продолжат его Всероссийские соревнования и завершит Первенство России по вейкборду.
Чем выше горы…
Насладиться красотами Южного Урала можно и в более спокойной обстановке. Например, запланировав посещение национальных природных парков.
«Таганай» предлагает несколько вариантов туров — это однодневные маршруты и путушествия на четыре дня. Каменная река, Двухглавая сопка, подножие Рефея, Черная скала и Метеостанция — далеко не весь список популярных туристических локаций. Стоимость разрешения на посещение парка составляет 200 рублей, действуют льготы. Список разрешенных стоянок на территории «Таганая» опубликован на официальном сайте.
Стоимость койко-места в домиках для ночлега и отдыха за сутки от 1 500 тысяч рублей. Также доступны бесплатные варианты — размещение в собственных палатках, но только в специально отведенных местах. Нарушения караются штрафами, как и посещение парка без оплаты входного билета.
Посещение эко-парка «Зюраткуль» стоит 200 рублей за человека. Бесплатно могут проехать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети до 18 лет, а также жители Саткинского района. Посещение Дома Лося «Сохатка» 100 рублей. Стоимость групповых экскурсий от 1 400 рублей за человека. Место для проживания в палатках + стол со скамьями, туалет, костровище — от 500 рублей за сутки.
Заповедник «Аркаим» в этом сезоне предупреждает своих посетителей о том, что из-за строительных работ по реновации инфраструктуры палаточный лагерь временно не работает. Но это не помешает посетить туристический комплекс ради экскурсий — минимальная цена без льгот 250 рублей за человека. Стоимость участия в мастер-классах — от 400 рублей за час.
Наиболее популярные достопримечательности: Аркаимский дом, Жилищн Каменного века, Казачья усадьба, кургана «Темир», «Усадьба Оренбургского казака» и много другое.
На территории заповедника для туристов работают два гостевых дома — «на Лесной» и «на Музейной», также есть вагончики и летние домики. Бронировать и оплачивать размещение необходимо заранее! Двухместный номер в доме с общим туалетом и душем обойдется в 2 200 рублей, трехместный — 2 800 рублей. Койко место в вагончике на одни сутки — 1 800 рублей, плюс 100 рублей за пользование туалетом и душем с человека.